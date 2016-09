10 Jahre „gesund & glücklich“ & 70 Jahre Penny McLean

„Man soll die Feste feiern, wie sie fallen“, heißt es im Volksmund. Zwei Jubiläumsfeste werden am 11. November 2016 am Messegelände Klagenfurt gemeinsam gefeiert: 10 Jahre „gesund & glücklich“ und 70 Jahre Penny McLean. „gesund & glücklich“, das ist insbesondere die gleichnamige Messe, die sich in all den 10 Jahren in Kärnten zur besucherstärksten Messe ihrer Art im deutschen Sprachraum entwickelt hat. Und Penny McLean, am 4. November 1946 in Klagenfurt geboren und dort aufgewachsen, ist der Star mit vielen Welthits, dekoriert mit 18 goldenen Schallplatten, die mit dem „Grammy“ den bedeutendsten Musikpreis der USA erhalten hat. Ihre anschließende Karriere als Buchautorin ist ebenso beeindruckend. Ihre Bücher wurden in der SPIEGEL-Bestsellerliste gelistet und sind in mehrere Sprachen übersetzt worden. Derzeit schreibt sie ihr 20. Buch.

10 Jahre „gesund & glücklich“ – Besucherstärkste Messe ihrer Art

Alles begann 2006 in der Südkärntner Gemeinde Sittersdorf. Ein Gespräch, das die „gesund & glücklich“-Gründer Rolf Bickelhaupt und Annemarie Herzog mit dem dortigen Bürgermeister Jakob Strauß führten, hatte weitreichende Folgen: Es war die Geburtsstunde der Messe „gesund & glücklich“, die noch im selben Jahr mit ihren Schwerpunkten ganzheitliche Heilmethoden, Spiritualität, gesunde Ernährung, gesundes Wohnen, Naturkosmetik und spirituelle Kunst am dortigen Sonnegger See stattfand. Acht Jahre lang, von 2006 bis 2013, war die Veranstaltung dort das Mekka der Ganzheitlichkeit und der Spiritualität in Kärnten.

Doch dem nicht genug. Die Messegesellschaft aus Kärntens Landeshauptstadt Klagenfurt wurde auf diesen großen Erfolg und auf das hohe Niveau des Messeangebotes aufmerksam mit dem Ergebnis, dass die „gesund & glücklich“ seit 2009 bis heute zusammen mit der traditionellen „Gesund Leben“ sowie der Brauchtumsmesse stattfindet. Die „gesund & glücklich“ ist seitdem mit ihren Schwerpunkten und jeweils über 26.000 Gästen die besucherstärkste Messe ihrer Art im gesamten deutschen Sprachraum und das Mekka der Ganzheitlichkeit und der Spiritualität in Österreich.

So fanden bisher 15 „gesund & glücklich“-Messen in Sittersdorf und Klagenfurt statt, die 16. Ausgabe wird ihre Tore nun vom 11. bis 13. November dieses Jahres am Messegelände in Klagenfurt geöffnet halten und einer Jubiläumsmesse würdig sein.

70 Jahre Penny McLean – Zwei Bilderbuchkarrieren

Penny McLean ist der Künstlername der 1946 in Klagenfurt geborenen und aufgewachsenen Gertrude Wirschinger. Im Laufe ihres jungen Lebens lernte sie Klavier, Flöte, Gitarre und Gesang. Penny war mit verschiedenen Bands unterwegs. Bis eines Tages der Produzent Michael Kunze ein Konzert ihrer damaligen Gruppe „Tide Turners“ besuchte. Daraufhin kam es zur Gründung von „Silver Convention“, einer Girlgroup mit drei Mädels. Eine davon war Penny McLean. Sie landeten Megaseller in Europa und Amerika wie „Fly Robin, fly“. 1977 nahmen sie für Deutschland am „Eurovision Song Contest“ teil und erreichten den 8. Platz. Kunze verhalf ihr auch zur Solokarriere. Mit dem Nummer-1-Song „Lady Bump“ inklusive Urschrei eroberte sie 17 der wichtigsten Hitparaden dieser Welt. Eine ganze Generation tanzte in den Discos rund 10 Jahre lang den nach ihrem Song genannten „Bump-Tanz“.

1979 beendete Penny McLean ihre Pop-Karriere, um sechs Jahre später ihre Karriere als Buchautorin zu beginnen. Sie schrieb ohne eine Korrektur ihren Roman „Adeline und die Vierte Dimension“, der gleich ein Bestseller wurde. Ihr Interesse galt fortan der Numerologie und der Kabbala sowie den Schutzengeln und den Naturgeistern. Mit ihrer zwischen 1988 und 1991 erschienenen „Schutzgeister-Trilogie“, die eine Gesamtauflage von über 500.000 Exemplaren erreicht hat, wurde sie erstmals SPIEGEL-Bestsellerautorin. Dank ihrer weiteren Bücher gilt Penny McLean heute als eine der bedeutendsten spirituellen Buchautorinnen sowie gern gebuchte internationale Speakerin und Seminarleiterinnen.

In dieser Eigenschaft wird sie während der „gesund & glücklich“-Messe Vorträge halten und das Tagesseminar „Erfülle deinen Lebenstraum – Von der Kunst du selbst zu sein“ geben (Sonntag, 13.11.2016, 10-16 Uhr).

SPEIGEL-Bestsellerautor Robert Betz

Für die Jubiläumsmesse konnten Bickelhaupt und Herzog auch den Erfolgscoach und Bestsellerautor Robert Betz für Vortrag und Seminar gewinnen. Seine Bücher sind einem Millionenpublikum bekannt. Darunter sein Mega-Bestseller „Willst Du normal sein oder glücklich“, der mittlerweile bald 700.000-mal verkauft worden und seit über vier Jahren durchgehend in der SPIEGEL-Bestsellerliste vertreten ist.

Da er fast das ganze Jahr unterwegs ist, lebt er nur in Hotels und ein paar wenige Wochen im Jahr auf der Kraft- und Liebesinsel Lesbos, wo seine Firma zahlreiche Urlaubsseminare mit professionellen Seminarleitern veranstaltet. Jedes Jahr gibt Betz zahlreiche Seminare und hält bis zu 90 Vorträge, sowohl öffentliche als auch auf Kongressen, vor Organisationen und in Unternehmen.

Betz wird im Rahmen der Messe „gesund & glücklich“ einen Vortrag halten und das Tagesseminar „Dein Körper sagt dir die Wahrheit – wann hörst du zu und verstehst“ geben (Samstag, 12.11.2016, 10-16 Uhr).

Einzigartig: 25 Buchautoren auf der „gesund & glücklich“

Penny McLean und Robert Betz sind jedoch nicht die einzigen Autoren, die mit dabei sind auf der Messe „gesund & glücklich“. So wie in den Jahren zuvor werden sich wieder rund 25 AutorInnen die Klinke in die Hand geben, darunter mit Sabine Linek eine der bekanntesten Heilpraktikerinnen Deutschlands, die drei Praxen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern führt. Ihre Patienten kommen aus der ganzen Welt insbesondere wegen ihrer „SanaZon®-Therapie“, eine spezielle Kombinations-Behandlungsmethode, die sie selbst entwickelt hat.

3 Messen für Gesundheit, Spiritualität & Lebensglück

Auf der Messe „gesund & glücklich vom 11. bis 13. November 2016 am Messegelände in Klagenfurt können die Besucher auf rund 3.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche die Angebote von über 90 Ausstellern erkunden, wertvolle persönliche Kontakte knüpfen und die positive Energie spüren. Für zusätzliche Inspirationen und vielseitige Informationen stehen den Besuchern über 100 Vorträge und Buchvorstellungen offen.

Als „Messen in der Messe“ eingebettet in die „gesund & glücklich“ sind die Ernährungsmesse „iss dich … gesund & glücklich“ und die „Schirner Tage Austria“ des gleichnamigen Verlags mit einer 150 m² großen Buchhandlung. Die drei Messen im Einzelnen:

Die „gesund & glücklich“ selbst mit ihren Schwerpunkten Ganzheitliche Heilmethoden, Spiritualität, Naturkosmetik und natürliches Wohnen sowie spirituelle Kunst. Bereits zum zweiten Mal mit dabei ist die „Fachgruppe der persönlichen Dienstleister“ der Wirtschaftskammer Kärnten, die ihre umfangreichen Methoden zur Erreichung einer körperlichen und seelischen Ausgewogenheit vorstellen werden.

Mit dabei ist auch Prof. Dr. med. Hans-Peter Weber, der seit Jahrzehnten weltweit an renommierten Instituten im klinisch-onkologischen Bereich geforscht hat. Seine wohl spektakulärste und revolutionärste Arbeit war wohl die der Electro Cancer Therapie, eine schmerzfreie und nebenwirkungsarme Therapieform zur Entfernung der meisten und häufigsten Tumorarten mittels Gleichstrom, die er nach jahrelangen Versuchen und Entwicklungen zur Anwendungsreife gebracht hat.

Bei den „Schirner Tagen Austria“ als die „Buchmesse in der Messe“ können die Besucher auf 150 Quadratmeter in Hunderten von Büchern schmökern und viele Buchautoren aus dem „Schirner Verlag“ persönlich kennen lernen. Über 25 Vorträge auf der „Schirner Bühne ergänzen den Messeauftritt dieses Darmstädter Verlagshauses.

Mit dabei ist die Kärntnerin Annemarie Herozg, die als eine der bedeutendsten Räucherexpertinnen im deutschsprachigen Raum gilt. Ihre bisher 5 Bücher sind teilweise bereits in der 3. Auflage erschienen.

Die Ernährungsmesse „iss dich … gesund & glücklich“ ist die logische Erweiterung des Messebündels, ist doch eine bewusste Ernährung eng verknüpft mit den Themen Gesundheit und Heilung. Auf 300 Quadratmetern werden die Themen gesunde Köstlichkeiten, Heilpflanzen, Kräuter, Gewürze, Öle, Rohkost, schonende Nahrungszubereitung und entsprechendes Zubehör präsentiert. Zusätzlich gibt es ein vegetarisches und veganes Catering sowie Smoothies. Mit dabei ist auch Alfred Schenner, die aktuelle österreichische Staatsmeister im Marathonlauf in der Altersklasse 75+, der seinen Erfolg auf eine bewusste Ernährung zurückführt.

Messefacts:

3 Messen: „gesund & glücklich“, Buchmesse „Schirner Tage Austria“ und Ernährungsmesse „iss dich … gesund & glücklich“. Über 90 Aussteller und über 100 Vortragende auf 4 Bühnen. Über 25 Buchautoren. 2 Abendevents. Kärntner Küche. Vegane Küche.

Öffnungszeiten:

11. bis 13.11.2016 (11. + 12.11.2016: 9-19 Uhr; 13.11.2016: 9.18 Uhr).

Ort:

Kärntner Messe Klagenfurt, Messehalle 3, EG + OG,

Messeplatz 1, AT-9020 Klagenfurt

Mehr Infos:

www.gesundemesse.eu

Veranstalter:

Verein „gesund & glücklich“, Vorstand Annemarie Herzog und Rolf Bickelhaupt.

Kontakt / Rückfragen:

Rolf Bickelhaupt, T +43 (0)664 7376 5521

Annemarie Herzog, T +43 (0)664 7376 5524

info@gesund-und-gluecklich.at

Sittersdorf 34 – AT-9133 Sittersdorf

Fotos:

Bild 1: Über 90 Aussteller und über 100 Voträge warden die Besucher der Messe „gesund & glücklich” in ihren Bann ziehen.

Bild 2: Bestsellerautor Robert Betz (rechts), hier mit Messe-Veranstalter Rolf Bickelhaupt, wird einer der Stargäste der „gesund & glücklich” sein.

Bild 3: Bestsellerautorin Penny McLean (links), hier mit Messe-Veranstalterin Annemarie Herzog, wird ihren 70. Geburtstag im Rahmen der Messe „gesund & glücklich” feiern.