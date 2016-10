Motivation, Spaß, Inspiration und Selbstvertrauen: Das erwartet die Besucher beim Impulstag am 26.11. in der Grazer Messehalle. Denn an diesem Tag treten der High-Performance-Coach Dr. Manfred Winterheller und Extremsportler Wolfgang Fasching gemeinsam auf.

Wolfgang Fasching schafft es selbst nach über zwanzig Jahren Extremsport immer wieder, beeindruckende Rekorde aufzustellen. Da wäre zum Beispiel auf dem Rad die Durchquerung Russlands (10 000 Km) in unter einundzwanzig Tagen. Aber auch als Motivationsredner ist er rekordverdächtig unterwegs: Über 1500 Vorträge in den letzten zwölf Jahren. Nach ihm gibt es mehrere Stunden Motivation pur vom promovierten Betriebswirt Manfred Winterheller. Motivation vom Betriebswirt? Im Falle Winterhellers definitiv! Seine Botschaften umfassen alle Lebensbereiche. Er spricht aus der Sicht eines Unternehmers, Familienvaters und Führungskraft. Seine Botschaften kommen an und stärken die Besucher auf eine sympathische und zugleich eindringliche Weise. Aussagen wie „Das Leben liebt dich!“ wurden zu seinem Markenzeichen und inspirieren jährlich Tausende Veranstaltungsbesucher seiner meist ausverkauften Events.

Beide Vorträge liefern spannende Aha-Erlebnisse und machen Lust, neue Ziele zu setzen und den alltäglichen Problemen mit mehr Lockerheit zu begegnen.

Fotocredit: Cwinterheller

Anmeldungen unter: www.impulstag.at