Benefizveranstaltung für Krebskrankenhilfe

Am Dienstag, dem 18. Oktober 2016, wird in St. Veit an der Glan zu einer Benefizveranstaltung zugunsten des Förderkreises Onkologie geladen.

Peter Turrini und Silke Hassler lesen aus ihrer Volksoperette „Jedem das Seine“, die speziell für diesen Abend umgeschrieben wurde. Musikalisch umrahmt wird der Abend vom Pianisten Karen Asatrian und der Violonistin Anna Hakobyan. Der gesamte Erlös kommt dem Förderkreis Onkologie St. Veit an der Glan zu Gute.

Näheres zum Verein

Der „Förderkreis Onkologie“ fördert seit dem Sommer 2004 die Behandlung krebskranker Patienten des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder St.Veit/Glan. Das Ziel der Mitglieder ist es, die Qualität von Diagnostik und Therapie der Onkologie zu verbessern. Es handelt sich um einen Wohltätigkeitsverein, der sämtliche Reinerlöse aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Veranstaltungen der Diagnose und Behandlung von Krebs zur Verfügung stellt.

Vorverkauf und Abendkasse für Kartenkauf

Karten können im Vorerkauf im Barmherzige Brüder Krankenhaus St. Veit/Glan, der Raiffeisenbank und der Buchhandlung Besold erworben werden. Spätsünder können natürlich auch spontan an der Abendkassa Eintrittskarten kaufen.

Fotocredits: Manfred Horvarth