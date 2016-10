Bildungsreform bringt mehr Autonomie

Was private Bildungsinstitute wie EF Sprachreisen schon längst erkannt haben, wird nun auch in öffentlichen Klassenzimmern umgesetzt. Direktoren und Lehrer sollen fortan größeren Gestaltungsspielraum in ihrem Unterricht haben. Und das auf gesetzlicher Basis.

Lehrer, die neu eingestellt werden, können in Zukunft von den Direktoren selbst ausgesucht werden können. Auch die Dauer einer Schulstunde oder deren pädagogische Gestaltung wird flexibler. Kreativität, Zusammenarbeit und Kommunikation sollen mittlels neuen Technologien gestärkt werden.

Tablet statt dicken Lexika

Am Puls der Zeit arbeiten, das ist das Ziel der Bildungsreform. Der Einsatz von modernen Medien soll daher intensiviert werden. „Der ‚traditionelle‘ Unterricht mit Präsenzeinheiten, dicken Lehrbüchern und einem Vortragenden mag wohl dosiert Früchte tragen. Ein erfolgreicher Unterricht besteht aber aus weit mehr Komponenten“, so Elisabeth Sekulin-Kosmath, Country Manager Austria, Slovakia, Hungary bei EF Sprachreisen. Der erfahrenen Bildungsexpertin ist klar: Ein moderner Unterricht solle den Nerv der Zeit treffen, auf modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und vor allem die Schüler zum Lernen motivieren.

Bereits seit Jahren sind Tablets und speziell entwickelte Apps ein unverzichtbarer Bestandteil des Sprachunterrichts bei EF-Reisen. In sogenannten iPad-Lessons wird auf spielerische Art gelernt und der Unterricht interaktiv gestaltet.

Vlogger Studio für Jugendliche

Neue Trends werden bei EF nicht einfach als moderner Schnick-Schnack abgetan: Jetzt wird auch“Vlogging“ in den Lernprozess eingebunden, indem ein zweiwöchiger Sprachkurs mit Fokus auf die Erstellung eines eigenen Vlogs angeboten wird. Das Kunstwort aus „Video“ und „Bloggen“ bezeichnet Personen, die einen Internetblog verwalten, sich jedoch auf die Erstellung von Videos spezialisiert haben. Also Blogger, die Videos drehen.

