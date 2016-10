10 Millionen Dollar Investment für Bitmovin

Kärntens innovative Start-Up-Szene zeigt mit dem Unternehmen Bitmovin einmal mehr was in ihr steckt. Der führende Anbieter von Video Infrastruktur für das Internet, wird nun mit 10,3 Millionen Euro vom Investmentfonds Atomico aus London sowie weiteren internationalen Investoren unterstützt.

2013 von zwei Studenten gegründet, mauserte sich Bitmovin zu einem der erfolgreichsten Tech-Unternehmen, mit Niederlassungen in Klagenfurt und in Palo Alto, im kalifornischen Silicon Valley. Das Geld wird für die Weiterentwicklung der bestehenden Video Infrastruktur, die unter anderem für Virtual Reality (VR) und 360° Videos eingesetzt wird, sowie den weiteren Ausbau der Büros in Klagenfurt und im Silicon Valley verwendet.

Up-to-Date sein und bleiben

Bitmovin bietet Video Infrastruktur für das Internet an und absolvierte 2015 das weltweit renommierte Y Combinator Program im Silicon Valley. Nun hat das Kärntner Start-Up eine $10,3 Mio. Series A Finanzierungsrunde abgeschlossen. „Diese Investitionsrunde wird uns helfen, unsere bestehenden Produkte weiter zu verbessern und Innovationen zu pushen, die wir bereits in der Schublade haben.“ freut sich Stefan Lederer, CEO von Bitmovin, “Zudem werden wir das Team in den nächsten 12 Monaten auf 45 Mitarbeiter vergrößern.”

Atomico reiht sich damit in eine Reihe von hochkarätigen Bitmovin-Investoren ein: Darunter der ehemalige Entwicklungschef von Netflix und YouTube, der ehemalige technische Chef von Cisco, der Gründer des Virtual Reality Spezialisten Unity, sowie Dawn Capital (GB), Speedinvest und Constantia New Business.

Über Bitmovin

Bitmovin wurde im Jahr 2013 gegründet und bietet den schnellsten Cloud-Encoding Service, welcher Videos bis zu 100 Mal schneller in das Internet bringt als die internationale Konkurrenz, sowie einen auf HTML5 basierten Video Player. Beide Lösungen sind bei internationalen Media Brands im Einsatz. „Bitmovin ermöglicht Content-Anbietern qualitativ hochwertige Videos auf jeder Plattform zu streamen, mit den geringsten Pufferzeiten und der höchsten Qualität auf dem Markt. Bitmovin ist dabei 100-mal schneller als die internationale Konkurrenz, und hat weltweit Kunden“, so Lederer.

Fotorechte: Bimovin.