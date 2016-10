Business-Frühstück der RLB mit Weitblick

Wer investieren möchte, der macht das am besten noch heute. Beim Business-Frühstück der Raiffeisen Landesbank Kärnten präsentierte Chef-Analyst Peter Brezinschek den Ausblick auf die künftige Konjunktur. Spoiler: Brexit und US-Wahlkampf bleiben ohne Folgen.

Für Österreich prognostiziert Brezinschek ein Wachstum des Brutto-Inland-Produkts für das heurige Jahr von 1,4 Prozent und rechnent für 2018 mit rund 1,8 Prozent. „Wir nähern uns der Konjunktur in Deutschland an, die 2018 mit ebenfalls 1,5 Prozent vorhergesagt wird. Demnach springen auch die Investitionen an.

Investitionen für Unternehmer

Ein großes Thema war die hohe Inflationsrate, die mit dem steigenden Ölpreis und den Dienstleistungspreisen zusammenhängt. Ein Grund dafür ist, dass die Zinspolitik der Notenbanken undurchsichtig ist. „Wir gehen davon aus, dass die Realzinsen negativ bleiben“, sagt Brezinschek. Das Erfreuliche dabei: Investitionen für Unternehmer sind nach wie vor günstig – auch für die Wirtschaft ein wichtiger Faktor.

Individuelle Beratung

Raiffeisen beschäftigen laut Vorstandssprecher Gauper im Wesentlichen drei Themen. Regulatorische Rahmenbedingungen, die flache Zinsstruktur und die fortschreitende Digitalisierung. Auch wenn viele Bankleistungen bereits per Smartphone abgerufen werden können, ist Gauper die persönliche Betreuung durch Berater wichtig. „Dort, wo es darauf ankommt, weitreichende Entscheidungen das Finanzleben betreffend zu fällen, wird die hochwertige Beratung vor Ort immer ihren Stellenwert haben.“

Mit dabei beim Business-Frühstück am 11. Oktober waren unter anderem Claudia Mischensky von der Industriellenvereinigung Kärnten, Walter Jarz als Franchisenehmer von Mc Donalds sowie Klaus Graf von der Graf Filmproduktion GmbH.

Fotorechte: Raiffeisen Landesbank Kärnten