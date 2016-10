Die nächste Ballsaison steht vor der Tür

„Unsere Kunden suchen vor allem einen Ausgleich zum Alltag und wollen gemeinsam mit dem Partner mehr Bewegung machen. Bei uns in der ,School of Dance‘ lernen alle in lockerer Atmosphäre das Tanzen gleich von Anfang an korrekt und dadurch, dass der Humor nie zu kurz kommt, sind anfängliche Hemmschwellen schnell vergessen. Außerdem bringen weniger Tänze in kürzeren Kursstaffeln unterstützt durch unsere kostenlosen Übungsvideos einen besseren Lernerfolg“, betont Andy Kainz.

‚Nicht zu vergessen schneidet unser Paartanz in internationalen Health-Studies stets absolut top ab, denn durch die Koordination zur Musik werden wie sonst kaum beim Tanzen beide Gehirnhälften gleichzeitig gefordert‘, unterstreicht Kelly die gesundheitliche Komponente.

Anfängerkurs für Paare’: Discofox, Cha Cha & Co.

“Hier lernt man tanzen wie die Dancingstars und macht beim nächsten Ball garantiert eine gute Figur“, erklärt Andy.

Kurs-Beginn in St. Veit/Glan: Freitag, 18. November um 20:00h (Dauer: 6 Termine zu je 90 Minuten)

Kurs-Beginn in Drobollach: Donnerstag, 24. November um 18:00h (Dauer: 6 Termine zu je 60 Minuten)

Kärntner Tonzkurs’: DISCOFOX plus Walzer & Polka

“Heuer legen wir in diesem Kurs noch mehr Augenmerk auf den Disco Fox, da unsere Kunden ihn auch auf kleinstem Raum tanzen können und das Figurenmaterial schier unerschöpflich ist“, erklärt Kelly.

Fotorechte: Company Lifting /KK

Kurs-Beginn: Dienstag, 8. November um 19:00h

Dauer eines Kurses: 6 Termine zu je 60 Minuten

Ort: School of Dance in St. Veit/Glan

Detail-Infos und weitere Kursstufen: www.schoolofdance.at/angebot/

Kontakt: Andy & Kelly – ‚School of Dance‘

Hauptplatz 31, 9300 St. Veit/Glan

Tel: 0676 90 54 007

web: www.schoolofdance.at

mail: office@schoolofdance.at