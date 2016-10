Was zählt und was bleibt? Haben wir ein Leben oder leben wir ein Leben? Gemeinsam mit Top-Referenten aus Philosophie, Theologie, Journalismus und sozialen Bereichen sollen am 20. Oktober im Stift St. Georgen Antworten darauf gefunden werden. Eine Anleitung zum „guten“ Leben wird angestrebt.

Das mittlerweile 4. Ethik Forum im Stift konzentriert sich auf die wesentlichen Fragen im Leben. „Wir können unserem Leben eine Richtung geben, aber nicht nach einem fixen Lebensplan leben“, heißt es seitens des Wirtschaftsethik Instituts Stift St. Georgen.

Top-Referenten

„Ein gutes Leben führt, wer das Gute zu leben versucht“, so der Philosoph und Ethiker Univ.-Prof. Clemens Sedmak in seinem neuen Buch. Er präsentiert sein Rezept zum Erfolg, in seinem Impulsreferat „Keine Performance ohne ethische Grundsätze“. Auch Vinzi-Rast Gründerin Cecily Corti und der bekannte Journalist Mag. Oliver Tanzer – ehemaliger ORF-Korrespondent für Radio und Fernsehen aus Brüssel – sind mit von der Experten-Runde.

Tagesprogramm

Von 14.00 bis 18.30 dauert das Tagesprogramm im Festsaal im Stift St. Georgen. Referate – unter anderem von Diözesanbischof Alois Schwarz – Netzwerk-Pausen und Business-Talks sind die Programmpunkte. Näheres zum Tagesablauf des Ethik Forums lesen Sie hier.

Zum Organisator

Das Wirtschaftsethik Institut Stift St. Georgen – das „WEISS“ – versteht sich als eine unabhängige Organisation mit dem Ziel, Unternehmen und Organisationen zu helfen, Ethik & CSR als Management Tool in ihr Business zu implementieren. Bewusstseinsförderung für ethisches und nachhaltiges Handeln in der Wirtschaft soll erzielt werden.