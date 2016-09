Fantasievolle Outdoor-Fotografie

Die I-Phone-Kamera reicht nicht immer aus, um besondere Momente in der Qualität festzuhalten, die sie verdienen. Qualitative Aufnahmen gibt´s meist nur beim Profi: Fotografin Martina Schurian bietet individuelle Outdoor-Shootings.

„Die schönsten Platzerln für Fotoshootings sind nach wie vor in der Natur zu finden“, weiß die passionierte „Momentensammlerin“ Martina Schurian, die mit viel Kreativität und Fingerspitzengefühl an jede Aufgabe herangeht. Unter dem Motto „…weil das Leben bunt ist“ sorgt Ma’Schu-ting Fotodesign für kräftige Farben, Dynamik und Tiefe in den Aufnahmen. Flexibilität wird bei Martina Schurian großgeschrieben: verschiedene Utensilien aus der Natur verleihen ihren Fotos den gewissen Pep. Das kann ein Business-Shooting sein, Familienfotos, tierische Aufnahmen oder private Momente, die fürs Leben festgehalten werden sollen.

Wer also besondere Vorstellung von seinem Fotoshooting hat, ist bei der fantasievollen Fotografin genau richtig: „Alles ist möglich. Meine Leidenschaft zur Fotografie kennt keine Grenzen.“

Fotorechte: MA’SCHU-TING FOTO DESIGN/KK