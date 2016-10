Frauenpower vom Großglockner

Was braucht es als erfolgreiche Unter- nehmerin im Hotelgewerbe? Meiner Meinung nach ist die Arbeit ohne Leidenschaft nicht machbar. Man muss seinen Beruf lieben, sonst kommt man in diesem Business nicht voran. Je- der weiß, dass ein Hotel nicht das fami- lienfreundlichste Geschäft ist. Mir ist mein Hotel sehr wichtig, steht aber nicht dauerhaft an erster Stelle. Natür- lich gibt es in meinem Leben Bereiche, die durch meine Arbeit immer wieder zu kurz kommen. Aber ich habe mich be- wusst für diesen Weg entschieden, also muss ich auch mit den Konsequenzen umgehen können. Alles, was man tut, sollte man Liebe und Leidenschaft tun.

Wie bringen Sie Arbeit und Entspannung ins Gleichgewicht? Spazieren und wandern sind für mich die wichtigsten Dinge, um mich wieder in Balance zu bringen und den All- tagstress zu vergessen. Auch die Besu- che bei meinem Mann in Velden helfen mir, zwischendurch komplett abzuschal- ten. Da bin ich dann auch nicht erreich- bar und genieße meine Freizeit in vollen Zügen.

Welche Vorteile bringt es mit sich, als Frau einen Hotelbetrieb zu führen? In Kärnten gibt es viele Hotels, die von Frauen geführt werden. Ich glaube, dass Frauen wie geschaffen dafür sind, Hotels zu führen. Ein Hotel braucht eine angenehme Atmosphäre, der Gast muss sich Wohlfühlen und es braucht emotio- nalen Kontakt zu den Gästen – wir wol- len Ruhe und Stressfreiheit vermitteln. Meiner Meinung nach sind das Eigenschaften, die in jeder Frau verankert sind.

Auf welche Neuerungen dürfen sich die Gäste im Glocknerhof freuen? Die Küche und der Speisebereich wurden komplett erneuert. In Bezug auf die Kulinarik konzentrieren wir uns ganz auf regionale Produkte aus dem Alpe- Adria-Raum. Wir nennen es die „Null- Kilometer-Kulinarik“. Wir legen großen Wert darauf, dass das Essen, das bei den Gästen auf dem Teller landet, mit unserer eigenen Überzeugung überein- stimmt. Diese Regionalität wird auch auf den Wellnessbereich übertragen – regionale Anwendungen und Kosmetik mit Pflanzen aus der Heimat.

Fotorechte: hotel-glocknerhof.at