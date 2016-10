Generalvikar Guggenberger neuer Dompropst, Bischofsvikar Allmaier neuer Domkapitular

Klagenfurt, 13. 10. 16 (pgk). Veränderungen im Gurker Domkapitel: Nach dem Ableben von Dompropst Apostolischer Protonotar Dr. Olaf Colerus-Geldern wurde nun Generalvikar Msgr. Dr. Engelbert Guggenberger durch das Gurker Domkapitel in diese Funktion gewählt. Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz hat diese Wahl bestätigt. Gleichzeitig hat Bischof Schwarz auf Vorschlag des Gurker Domkapitels Bischofsvikar Kons. Rat Dr. Peter Allmaier, MBA, Dechant des Dekanates Klagenfurt-Stadt und Klagenfurter Dompfarrer, neu in das Domkapitel aufgenommen.

Amtseinführung am 30. Oktober.

Bischof Schwarz wird am Sonntag, dem 30. Oktober, um 17 Uhr im Rahmen einer feierlichen Vesper im Klagenfurter Dom den neuen Dompropst Guggenberger und den neuen Domkapitular Allmaier in ihr Amt einführen. Im Rahmen dieser Feier erhält Generalvikar Guggenberger das Propstkreuz. Bischofsvikar Allmaier werden die Insignien eines Domkapitulars, nämlich die violette Mozzetta (Umhang), das violette Birett (Kopfbedeckung), das Kapitelkreuz mit Kette und der Ring überreicht.

Musikalisch mitgestaltet wird die Vesper vom Domchor und der Domkantorei (Leitung: Domkapellmeister Thomas Wasserfaller) mit der Uraufführung der Marienvesper von Kurt Estermann, an der Marienorgel Domorganist Klaus Kuchling, an der Domorgel Dommusikassistentin Melissa Dermastia.



Das Gurker Domkapitel.

Das Gurker Domkapitel, dem insgesamt acht Domkapitulare angehören, besteht bereits seit dem 12. Jahrhundert. Seit der Gründung haben sich die Aufgaben des Kapitels stark gewandelt. Heute nehmen Domkapitulare unter dem Bischof an der Leitung der Diözese teil und sind die engsten Berater des Bischofs. Als Domkapitulare sind sie Mitglieder des Konsistoriums, des höchsten Beratungsgremiums des Bischofs. Zu den Aufgaben der Domkapitulare zählt die regelmäßige gemeinsame Feier des Stundengebetes, der Kapitelmesse und der feierlichen sonntäglichen Liturgie im Klagenfurter Dom, der Kathedralkirche der Diözese Gurk. Ebenso gehört die Erhaltung der Dom- und Stiftskirche in Gurk zu ihren Aufgaben.

Überdies feiern die Domkapitulare an Hochfesten und bei besonderen Anlässen mit dem Bischof die Liturgie in der Kathedralkirche in Klagenfurt. Das Domkapitel wird vom Dompropst, der gleichzeitig auch Sprecher des Domkapitels ist und bei Sitzungen den Vorsitz führt, geleitet. Als Domdekan ist Prälat Kanonikus Lic. iur. can. Michael Kristof für die liturgischen Belange des Domkapitels verantwortlich.



Biografie Generalvikar Guggenberger.

Msgr. Dr. Engelbert Guggenberger, am 9. Mai 1953 in St. Lorenzen im Lesachtal geboren, studierte nach der Matura am Gymnasium Tanzenberg zunächst von 1972 bis 1979 in Rom an der Päpstlichen Universität „Gregoriana“ Philosophie und Theologie. Nach der Priesterweihe 1978 in Rom wirkte Guggenberger von 1979 bis 1982 als Kaplan in der Stadtpfarre Gmünd. 1982 setzte er seine Studien in Rom fort und promovierte 1987 zum Doktor der Theologie mit einer Dissertation über den Konzilstheologen Karl Rahner. Die Dissertation wurde mit dem „Kardinal Innitzer-Preis“ ausgezeichnet und in den Innsbrucker Theologischen Studien veröffentlicht.

Von 1986 bis 1988 war Guggenberger Pfarrprovisor in Bad Kleinkirchheim und St. Oswald. Anschließend wirkte er von 1988 bis 1999 als Regens und Direktor des Bischöflichen Seminars „Marianum“ Tanzenberg und als Pfarrprovisor in Pörtschach/Berg und Projern. Von 1999 bis 2008 war Guggenberger Pfarrer und Dechant der Stadtpfarre Spittal/Drau sowie Pfarrprovisor von Amlach und Molzbichl.

Seit 1. September 2008 ist Guggenberger Generalvikar der Diözese Gurk. Überdies ist Generalvikar Guggenberger unter anderem Vorsitzender der Interessensgemeinschaft der christlichen Krankenhäuser Kärntens und der Diözesankommission für ökumenische Fragen. Außerdem ist er Mitglied in zahlreichen Kommissionen und Gremien der Diözese Gurk. In Anerkennung seiner Leistungen wurde Guggenberger 2009 zum Monsignore, dem Päpstlichen Ehrenkaplan, ernannt.



Biografie Bischofsvikar Allmaier.

Kons. Rat Dr. Peter Allmaier, MBA, am 20. Juni 1964 in Jenig im Gailtal geboren, maturierte 1983 am Bundesgymnasium in Tanzenberg. Anschließend studierte er von 1983 bis 1991 Theologie in Salzburg und Rom, wo er 1989 zum Priester geweiht wurde. Seine Kaplansjahre verbrachte Allmaier von 1991 bis 1997 in Treffen und in der Klagenfurter Dompfarre. Von 1997 bis 1998 wirkte er als Domvikar in Klagenfurt und als Provisor in Ossiach. 1998 promovierte er im Fach Kirchengeschichte an der Universität Wien. Von 1998 bis 2010 war Allmaier Diözesanjugendseelsorger. Außerdem war Allmaier von 1999 bis 2010 Herausgeber der Kärntner Kirchenzeitung „Der Sonntag“. Seit 1999 lehrt er als Professor für Religionspädagogik an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschuleinrichtung der Diözese Gurk sowie an der Pädagogischen Hochschule Kärnten. Seit 2010 ist Allmaier Dompfarrer in Klagenfurt und Bischofsvikar für die Stadtseelsorge. 2010 schloss er das Studium für Sozialmanagement mit dem Master of business administration (MBA) an der Wirtschaftsuniversität Wien ab. 2012 wurde er außerdem zum Dechant des Dekanates Klagenfurt-Stadt ernannt.

In Anerkennung seiner Leistungen wurde er 2008 zum Bischöflichen Konsistorialrat ernannt.

Fotorechte: Foto Generalvikar Guggenberger: Pressestelle/Neumüller /KK

Fotorechte: Foto Bischofsvikar Allmaier: Stefan Schweiger /KK