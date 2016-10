Gründer- und Jungunternehmertag der WKK

Kompakte Vorträge und Workshops lockten gestern, am 7. Oktober, Gründer, Start-ups und Jungunternehmer in die Wirtschaftskammer Kärnten.

„Ich bin ich selbst und zwar ständig“ – so lautete das Motto des Gründer- und Jungunternehmertages, der Selbständigen Tipps für die Orientierungs-, Planungs-, Gründungs- und Aufbauphase versprach. Schauspieler und Trainer Ralf Schmitt erläuterte, wie sich mit Spontanität als Unternehmer mehr erreichen lässt.

Unternehmer sein ist eine Lebenseinstellung

Unternehmer sein – das ist nicht nur eine Erwerbsform, sondern in erster Linie ein „Way of life“. Mut, Tatkraft und Konsequenz sind die Grundvoraussetzungen für erfolreiches Unternehmertum. Seine Fähigkeiten und sein persönliches Engagement unter Beweis stellen – das Ziel vieler Unternehmer. Aber: Selbständig zu sein, ist kein Zuckerschlecken. Die rund 2.000 Kärntner, die jährlich den Schritt in die Selbständigkeit wagen, sind die einzige Chance unseres Bundeslandes, wieder wirtschaftliche Stabilität zu erlangen und guten Mutes in die Zukunft zu blicken.

Fotocredit: WKK/Dietmar Wajand