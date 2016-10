Nicht nachvollziehbare Steuererhöhungen, enormer Bürokratieaufwand – Kärntner Tourismusbetrieben fällt das Wirtschaften zunehmend schwerer. Tourismussprecher Hinterleitner sieht in der Bundesregierung die wahre Preistreiberin im Tourismus.

Laut Statistik Austria sind vor allem Preissteigerungen bei Restaurants und Beherbergungsleistungen für die Inflation von 0,9 Prozent im September verantwortlich. Hinterleitner stellt allerdings klar, dass viele Betriebe es in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation nicht wagen, ihre Preise zu erhöhen. Zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem die Erhöhung betriebswirtschaftlich erforderlich wäre. „Wenn die Umsatzsteuer auf Beherbergungsleistungen in unverantwortlicher Weise von 10 auf 13 Prozent angehoben wird, kann das nicht der Betrieb schlucken“, ist sich der Kärntner Tourismussprecher sicher.

Besteuerung in Nachbarländern niedriger

In Deutschland werden Beherbergungsleistungen mit nur sieben Prozent besteuert, in Slowenien mit neun Prozent und in der Schweiz gar nur mit 3,8 Prozent. Die wahre Preistreiberin im Tourismus sei, so Hinterleitner, also die Bundesregierung. Er unterstreicht, dass die Umsatzsteuererhöhung nur die Spitze des Eisberges sei: „Die Steuerreform 2015 war auch jenseits der Mehrwertsteuererhöhung in Wirklichkeit ein riesiges Belastungspaket für die Tourismuswirtschaft. So wird die Verlängerung der Abschreibungsdauer für bauliche Maßnahmen die Ertragslage der Betrieb weiter verschlechtern und Investitionen weiter erschweren!“ Auch die Einführung der Registrierkassenpflicht und die diversen Bewilligungs-, Prüf- und Dokumentationspflichten im Gastgewerbe kritisiert der Tourismus-Profi.

Lohnerhöhung im Gastgewerbe

Speziell im Gastgewerbe dreht sich alles um die Dienstleistungsbereitschaft der Mitarbeiter und die lässt man sich was kosten: „Wir haben die Kollektivvertragslöhne im Frühjahr um durchschnittlich 1,49 Prozent erhöht. Auch das muss bei der Preisgestaltung berücksichtigt werden, neben den Kostensteigerungen bei Energie und Wareneinsatz.“