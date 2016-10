Kärnten als Spielwiese für den ORF

Die ORF-Sendung „Bergweihnacht“ am 24.12. kommt in diesem Jahr aus dem wunderschönen Süden Österreichs, genauer gesagt aus den Oberkärntner Tälern. Im Hauptabendprogramm lädt ORF2 am Heiligen Abend zu einer Reise durch die (hoffentlich) verschneiten Landschaften.

Brauchtum und Traditionen im Gail- und Lesachtal sowie am Weissensee stehen neben der herrlichen Landschaft in den Hauptrollen der 90 minütigen Sendung am Heiligen Abend. Das gemeinsame Projekt der Regionen Nassfeld – Lesachtal – Weissensee, der Kärnten Werbung, der Degn Film und dem ORF verzaubert ab 20.15 Uhr die Fernsehzuschauer auf ORF2.

Schlagerfans im siebenten Himmel bei Musi Open-Air

Am 28. Jänner geht das allseits beliebte Winter Musi Open-Air in Bad Kleinkirchheim / St. Oswald wieder in die nächste Runde und bildet damit DAS Jahres-Highlight für Volksmusik- und Schlagerfans. Wem die kalten Temperaturen im Jänner nicht behagen, der kann sich ganz unkompliziert die Live-Fernsehübertragung des ORF und MDR ansehen und die winterliche Kärnten-Bilder am heimischen Fernsehschirm genießen. Das Sommer Musi Open-Air findet sechs Monate später, am 29. Juli statt und wird ebenfalls live auf beiden Sendern ausgestrahlt.

Fotorechte: kaernten.at – Medien Archiv