Kärnten Erstauﬀührung „Die Schutzbefohlenen“

Eine Theaterinszenierung, wie sie aktueller nicht sein könnte: Elfriede Jelinek beleuchtet in ihrem Drama „Die Schutzbefohlenen“ den Protest von Asylwerbern in Traiskirchen im Jahr 2012. Ab 4. November ist das Stück in der neuenbühnevillach zu sehen.

Jelinek lässt einen Chor von Flüchtlingen auftreten und gibt ihnen sprachgewaltig eine Stimme. Dazu werden Motive aus Aischylos´ Tragödie „Die Schutzflehenden“ verschränkt. Mit ihrem Werk macht sie unmissverständlich klar, dass Menschenrechte nicht für alle gelten. Unter der Regie von Martin Dueller wird eine Inszenierung geboten, die auch als Integrationsprojekt verstanden werden kann. Das Schauspiel-Team besteht aus Isabella Wolf, dem KONSE Schauspielensemble sowie drei Asylberechtigten.

Profis- und Laienschauspieler ziehen an einem Strang

„Identitäre“ vs. „Willkommenskultur“? Das sagt Regisseur Dueller zur angeblichen Zweiteilung der Gesellschaft: „Es gibt hier meiner Meinung nach auch keine Positionen, sondern es gilt für mich die Maxime Faschismus ist keine Meinung sondern ein Verbrechen“.

Obwohl in „Die Schutzbefohlenen“ mit professionellen Schauspielern und mit Morteza, Soghra und Mohammad als absoluten Anfängern gearbeitet wird, funktioniert die Zusammenarbeit bisher überraschend gut. „Wir haben versucht sie freundlich aufzunehmen und genauso traten sie uns gegenüber. Sie lernen in und mit den Proben auch weiter deutsch, mit großer Wissbegierde, obwohl sie sich auch schon davor sehr gut verständigen konnten. Sie lernen von uns und wir lernen auch sehr viel von ihnen“, so Dueller.

Villacher Theaterinszenierung möglichst unpolitisch

Beim Text von Jelinek beindruckt es den Regisseur, dass die Autorin nicht nur auf der Klage ruht sondern auch sich selbst zur Disposition stellt. Tausende Stimmen verschmelzen zu einem Fließtext. Flüchtlinge, Wutbürger, Politiker und Helfern – sie alle werden Teil eines Textes, der sowohl als Komposition als auch monologisch funktioniert.

Wer jetzt mit einer hochpolitischen Abendveranstaltung rechnet, der wird vor den Kopf gestoßen. „Entgegen meiner Art versuche ich einen maximal unpolitischen Abend zu machen. Er soll vor allem sprachlich und rhythmisch funktionieren“, erklärt Martin Dueller.

Fotorechte: neuebühnevillach