Kärntner Flughafen als Best-Practice-Beispiel

Nach über 50 Jahren im Dauerbetrieb muss die Start- und Landebahn des Kärnten Airport durch eine Asphaltpiste ersetzt werden. Die Sanierung dient als europäisches Vorzeigeprojekt und lockte zahlreiche internationale Manager in die Kärntner Landeshauptstadt.

26 hintereinander gereihte Fußballfelder lang, die Breite gleich einer zwölfspurigen Autobahn: Die Generalsanierung am Kärnten Airport ist ein ressourcenschonend und kosteneffizient geplantes Projekt mit Vorbildwirkung für viele andere Flughäfen. Davon überzeugten sich europäische Experten und Flughafenmanager aus ganz Europa vor Ort: Die „Runway Renovation Days“ kurbelten einen regen Wissens-, Erfahrungs- und Meinungsaustausch unter Managern von Regionalflughäfen an. Der KÄRNTNER FLUGHAFEN BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH ist es dabei als Veranstalter gelungen, hochkarätige Referenten der Flughäfen Varna, Budapest, Vilnius und Kaunas sowie einen internationalen Experten der Beratungsgesellschaft Netherlands Airport Consultants für entsprechende Präsentationen gewinnen.

Internationale Teilnehmer

Über 40 Teilnehmer aus verschiedenen europäischen Staaten zeigten sich interessiert an den Vorträgen, an der Planung und dem Ablauf der Pistensanierung am KÄRNTEN AIRPORT. „Dass die hocheffiziente Planung des Pistensanierungsprojekts jetzt schon von vielen Flughäfen in Europa als Best-Practice-Beispiel angesehen wird, macht uns stolz und zeigt, dass wir gerade in schwierigen Zeiten zur Höchstform auflaufen“, so Flughafenchef Mag. Max Schintlmeister.

Auch in Zukunft werden Workshops, Konferenzen und Seminare am KÄRNTEN AIRPORT stattfinden, um Kooperationen zu fördern.

Fotorechte: Mag. Max Schintlmeister