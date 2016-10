Die neue Destinationsstudie der Österreichischen Hoteliervereinigung sorgt für Empörung unter heimischen Tourismusbetrieben. Sie sei reißerisch, fragwürdig und nicht legitimiert, so Tourismussprecher Helmut Hinterleitner. Eine Stellungnahme der ÖHV wird erwartet.

Kritisiert werden besonders die Zahlen des angeblichen Nächtigungsrückgangs, denn die Studie beinhaltet ausschließlich Hotelnächtigungen. So wurden beispielsweise Campinngnächtigungen, die in Kärnten immerhin rund 25% der Gesamtnächtigungszahlen ausmachen, nicht in die Bewertung miteinbezogen. „Da kann man nicht mehr von einer Destinationsstudie sprechen. Die ÖHV hat keine Legitimation, für den gesamten Kärntner Tourismus zu sprechen, sie betreibt Etikettenschwindel übelster Sorte, mit dem die Bemühungen unserer Tourismusunternehmer pauschal diskreditiert werden“, zeigt sich Hinterleitner verärgert.

Aus Kärntner Sicht positive Entwicklung

4,5 Prozent Nächtigungsplus seit Anfang des Jahres, ein toller Sommer und eine richtige Aufbruchsstimmung im ganzen Land sprechen für eine positive Bilanz des Kärntner Tourismus. Warum die Studie dem südlichsten Bundesland Österreichs trotzdem solch ein schlechtes Zeugnis ausstellt, ist für Tourismussprecher Hinterleitner unverständlich. „Der private Verein ÖHV patzt ein ganzes Bundesland und damit sogar seine eigenen Mitgliedsbetriebe an.“

Studie wirkt als Rufmord

Hinterleitner warnt vor Unterschätzung der medialen Berichterstattung: Wer Kärnten als Warnbeispiel bezeichnet, stuft unser Bundesland quasi auf Ramschniveau ab – mit unabsehbaren Folgen“. Derartige Äußerungen würden natürlich international genau beobachtet.

Der Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung, Markus Grazter, wird um eine Aussprache gebeten, um die reißerische Verbreitung von Halbwahrheiten in Zukunft zu untersbinden.