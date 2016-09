Kärntner Unternehmen zeigen Initiative

Fotorechte: MC Donalds

Die Kärntner Unternehmer Thomas Mittmasser – Edelholz Thomas Mittmasser e.U., Michael Koller – LET Lavantaler Edelstahl Technik und Klaus Penz – Tischlerei Penz haben sich zusammengetan, um in einem außergewöhnlichen Projekt ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Möglichkeit das Ergebnis einem breiten Publikum zu präsentieren bietet Walter Jarz in seinen McDonald‘s Restaurants.

Das Ergebnis lässt sich sehen! Einzigartige Exponate aus edlen Hölzern von Edelholz Thomas Mittmasser e. U., die von der Tischlerei Penz bearbeitet und konserviert wurden, um die Betrachter und Gäste in den McDonald’s Restaurants möglichst lange zum Staunen zu bringen. LET Lavanttaler Edelstahl Technik sorgte für solide Fundamente und den mechanischen Schutz aus individuell, handgefertigten Aluprofilen.

Jedes einzelne Edelholz-Objekt wurde handverlesen. Alle individuell und einmalig. Diese Individualität bietet seit der Einführung von „my burger“ auch McDonald’s. Jeder Gast hat die Möglichkeit, seinen Burger nach eigenen Wünschen am Kiosk zu kreieren. Diese Verbindung überzeugte Mister McDonald’s Walter Jarz dazu, seine Restaurants als „Ausstellungsorte“ zur Verfügung zu stellen.

Holz & Metall – Rohstoffe die wunderbar miteinander harmonieren. Alles beginnt mit der persönlichen Auswahl eines besonderen Holzes. Die Holzexponate bilden den Grundstock für echte und wertige Möbelstücke, die unter professioneller Handarbeit zu außergewöhnlichen und einmaligen Objekten gefertigt werden. Edelholz. Ein edles Projekt.

Exponat Standort: McDonald’s Restaurant Klagenfurt, Rosentalerstraße