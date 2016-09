Kreativagentur feiert Jubiläum im 30er-Stil

„Erfolg heißt, aus der Reihe tanzen“ – so der Leitsatz der jungen Kreativagentur Herr Kaplan & Frau Weiss. Und daran hält man sich: Im Kreis von Familie, Freunden, Partnern und Kunden lockten Georg Kaplan und Daniela Weiss im Charme der 30er-Jahre zur Feier des erfolgreichen ersten Agenturjahres.

„In Kärnten existieren zu wenige Agenturen, die hervorstechen“, erzählt uns Georg Kaplan. Er und seine berufliche Weggefährtin Daniela Weiss haben gewiss kein Problem damit, in der Werbebranche aufzufallen. Beide hegen ein Faible für die 30er Jahre – ihr stilistisches Vorbild – elegant, überspitzt, bieder, aber bestimmt immer äußerst lässig. Mit der Kreativagentur haben sie sich einen Traum erfüllt. Georg Kaplan war vor der Agenturgründung bereits 10 Jahre lang selbstständig, Daniela Weiss sammelte grafische Berufserfahrungen in namhaften Agenturen in Deutschland und Österreich.

„Selbstständigkeit ist für mich kein Selbstläufer, sondern eine Frage der Einstellung. Es braucht Geduld und Weiterbildung. Ein ewiger Lernprozess“, sagt Georg Kaplan. Umso erfreulicher ist es für das junge kreative Gespann, dass sie neben Freude an ihrer Arbeit noch zufriedene Kunden und unterstützende Freunde um sich haben, die sie bei ihrer Jubiläumsfeier in freundschaftlicher Atmosphäre mit einem abgestimmten Menü und Livemusik verwöhnten. „Wir sind mit unseren Kunden per Du und legen Wert auf ein freundschaftlich-professionelles Verhältnis. Wir sind eine kleine Familie geworden“, freut sich Daniela Weiss.

Georg Kaplan und Daniela Weiss arbeiten für Spaß, Liebe, Menschen, die tolle Ideen haben und naja… Geld. Viel mehr zählt für die beiden aber die Freude an der Arbeit. In Zukunft hoffen Georg Kaplan und Frau Weiss auf langjährige Zusammenarbeit mit ihren Kunden, eine Vergrößerung des Netzwerks – mit netten Menschen, wie sie selbst sagen – und erfolgreiche Projektumsetzungen. Eines steht auf jeden Fall fest: Eine langjährige Zusammenarbeit mit einem Unternehmen würden sie immer einem schnellen Projekt mit schnellem Geld und wenig Seele vorziehen, ebenso wie sie ihrem Stil treu bleiben werden.

Fotorechte: Belinda Pinter