LK Kärnten: Bereit für fünf weitere Jahre

sowie das Ende der bewährten Einkommensteuerpauschalierung verhindern können.

Um übergebührliche Erhöhungen durch die neuen Einheitswerte bei den Sozialversicherungsbeiträgen zu vermeiden, bekräftigte Mößler seine Forderung nach Einführung eines Freibetrages bei der SV-Beitragsberechnung. Zudem verlangte er eine höhere Einheitswertgrenze für den Bezug von Arbeitslosengeld. Beide Maßnahmen sollen insbesondere kleinen Betrieben und Nebenerwerbsbauern zugutekommen.

Der LK-Präsident führte weiter aus, dass die Landwirtschaftskammer Kärnten bei der „unendlichen Geschichte“ Almfutterflächen die Speerspitze der Lösung dargestellt habe. Das gemeinsam mit der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Klagenfurt-St. Veit-Rosental eingeholte Rechtsgutachten Innsbrucker Universitätsprofessoren sei letztlich „ein ganz wichtiger Meilenstein“ bei der Entspannung der Causa gewesen.

Auch im HCB-Umweltskandal seien die Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer den betroffenen Görtschitztaler Landwirten in den letzten beiden Jahren stets ein kompetenter Ansprechpartner gewesen. Die LK habe eigens einen Krisenstab eingerichtet, zahlreiche Informationsveranstaltungen vor Ort abgehalten und sich maßgeblich an den Untersuchungen und am Austausch der Futtermittel engagiert.

In der Landwirtschaftskammer selbst sieht Mößler auch „das einzige Bollwerk“ gegen die Zugriffe der Gesellschaft auf das Eigentum. Grundbesitzer im Biosphärenpark Nockberge habe die LK bei deren Klagen auf ausstehende Zahlungen unterstützt und eine konsensuale Lösung des Konflikts herbeiführen können. Im Nationalpark Hohe Tauern dagegen lodere jetzt nach wie vor ein Disput um gekündigte Grundbesitzerverträge. Doch auch hier hoffe Mößler auf eine gütliche Einigung, ebenso wie bei den derzeit laufenden, viel kritisierten Natura 2000-Ausweisungen des Landes Kärnten.

Immer zufriedener mit LK-Beratung

Kammeramtsdirektor Hans Mikl dankte in seinem Statement den LK-Mitarbeitern für ihre in den letzten fünf Jahren geleistete Arbeit. Seit der Einführung des internationalen Qualitätsmanagementsystems ISO 9001 in der Landwirtschaftskammer Kärnten vor drei Jahren werde unter anderem regelmäßig gemessen, wie gut das LK-Beratungsangebot bei den Mitgliedern ankommt. Mit einer Durchschnittsnote von 1,55 im Schulnotensystem sei Kärnten schon 2014 im Bundesvergleich der österreichischen Landwirtschaftskammern im Spitzenfeld gelegen. Dieses positive Ergebnis konnte laut Mikl bis ins heurige Jahr sogar noch auf die durchschnittliche Gesamtnote von 1,38 gesteigert werden.

Bestwertungen erzielten die Beraterinnen und Berater der Landwirtschaftskammer Kärnten beispielsweise in den Kategorien der Freundlichkeit und der Kompetenz. Außerdem schätzten die Bäuerinnen und Bauern sehr, dass sich die Beratungskräfte der LK auch ausreichend Zeit für ihr Anliegen nehmen. Das Thema Wartezeit hingegen stoße in der schnelllebigen Zeit mitunter negativ auf. Dazu Kammeramtsdirektor Mikl: „In den letzten Jahren war die Landwirtschaftskammer mit knapperen Budgets konfrontiert. Hier heißt die große Herausforderung, mit geringen Ressourcen ein möglichst optimales Ergebnis zu erreichen. So kann es leider auch zu Wartezeiten in der Beratung kommen.“