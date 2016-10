Neue Perspektiven für junge Erwachsene!

Statements aus der heutigen Pressekonferenz:

LHStv. Dr. Gaby Schaunig, Arbeitsmarktreferentin des Landes Kärnten:

„Gut ausgebildete Mitarbeiter sind DER Standortfaktor der Zukunft. Wir können auf die Jugend nicht verzichten, insbesondere da Jugendliche und junge Erwachsene schon alleine wegen der demografischen Entwicklung bald heiß begehrt am Arbeitsmarkt sein werden. Die Job-Werkstatt ist eine tolle Chance für junge Erwachsene, ihren beruflichen Weg zu finden. Es gibt genügend Beispiele von erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeiten, die auch eine Lehre oder schulische Ausbildung abgebrochen und erst später oder über Umwege den Erfolgsweg eingeschlagen haben. Warum soll das hier nicht auch so sein?“

Mag. Peter Wedenig, stv. Landesgeschäftsführer AMS Kärnten:

„Das AMS Kärnten nimmt heuer 27 Mio. Euro für Maßnahmen zur Jugendbeschäftigung in die Hand. Unsere intensiven Bemühungen in diesem Bereich tragen auch Früchte, so ist Kärnten neben Tirol das Bundesland mit dem stärksten Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit. Derzeit sind aber leider noch immer 2700 Jugendliche und junge Erwachsene in Kärnten als arbeitslos gemeldet. Initiativen wie die Job-Werkstatt sind Teil der Umsetzung unseres Versprechens, jedem Jugendlichen einen Ausbildungsplatz, eine Jobchance oder eine entsprechende Qualifizierungsmaßnahme anbieten zu können.“

Mag. Andreas Görgei, Institutsleiter WIFI Kärnten:

Die Wirtschaftskammer hat in den letzten 10 Jahren ca. 50 Mio. Euro in das hochmoderne Test- und Ausbildungszentrum investiert, wovon nun auch die TeilnehmerInnen der Job-Werkstatt profitieren. Bisher hat es unter den Teilnehmern keinen einzigen Kursabbrecher gegeben und wir konnten schon mehr als ein Dutzend Teilnehmer in Lehrverhältnisse oder den 1. Arbeitsmarkt bringen. Die 4 Mio. Euro, die ESF, Land Kärnten und AMS in dieses Projekt investieren, sind jedenfalls gut angelegt. Mit der Job-Werkstatt erschließen wir wichtiges Fachkräftepotenzial, das Kärnten in Zukunft dringend benötigen wird.