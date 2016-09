Paar-Ringe für die goldene Jahreszeit

Kirschblüten, Blumengestecke in zartem Rosé, barfuß in der Wiese – märchenhafte Hochzeitsfeste finden traditionell von Mai bis September statt. Non-Mainstream: Eine Trauung in den Herbstmonaten. Die Top-5 der Vorteile finden Sie hier.

Die Traumhochzeit in der Traum-Location zum persönlichen Wunschtermin feiern – in der Hauptsaison eine Illusion. Im Herbst stehen die Chancen deutlich besser! Tipp: Oft gibt es in Lokalitäten Preisnachlässe für Feste in der Nebensaison.

Sattes Gelb, helles Orange, Rot in allen Varianten, Braun und Ocker: Wer sich auf einen Spaziergang durch Wald und Wiese begibt, bekommt die Deko für das herbstliche Hochzeitsfest fast umsonst.

Neben buntem Laub, Tannenzapfen und Kastanien spielt die Natur noch andere Trümpfe aus: Äpfel, Nüsse und Beeren sowie die Köstlichkeiten der Schwammerl- und Kürbissaison machen das Hochzeitsmenü zum kulinarischen Hochgenuss.

36° und es wird noch heißer: Die Braut zittert um Ihr Make-Up, der Bräutigam kämpft gegen saunaähnliche Temperaturen im maßgeschneiderten Anzug – bei Schönwetter Hochzeiten in den Sommermonaten geht´s nicht anders. Weiterer Pluspunkt für den Herbst!

Das farbenfrohe herbstliche Ambiente gepaart mit der verliebten Stimmung des Hochzeitspaares – einzigartige Hochzeitsbilder sind garantiert.

