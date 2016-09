Palais Christallnig als Jazz-Hochburg

Altbau-Chic ganz neu: 600 Quadratmeter Stuckdecken hat das Palais Christallnig in der Klagenfurter Herrengasse zu bieten. Zwei Jahre lang wurde renoviert, bis die Ballsäle wieder im alten Glanz neu präsentiert werden konnten. Mit flotten Jazz-Klängen feierte man die Wiederbelebung.

Das Palais ín der Klagenfurter Innenstadt ist ein dreigeschossiger Bau mit etwa 2.000 Quadrametern Gesamtfläche und einem imposanten Innenhof. Der Kern des Stadtpalais stammt aus dem 16. Jahrhundert. Nachdem die Tanzschule Eichler die Räumlichkeiten 54 Jahre nutzte, entschied sich der Inhaber – die BKS Bank AG – mit umfangreichen Restaurationsarbeiten das denkmalgeschützte Gebäude aufzupolieren.

Im Rahmen der „Langen Nacht der kurzen Musik“ des Stadttheater Klagenfurts bespielten das ehrwürdige Palais erstmals „Die Jazz Ladies“ aus Maribor. Dabei hatten die zahlreichen Besucher erstmals die Möglichkeit, die ehemaligen Ballsäle mit musikalischer Begleitung wiederzuentdecken.

Aufwendige Maßnahmen

Seit 2014 werden die bestehenden spätbarocken Stuckdecken von Restaurator Leopold Steiner und seinem Team in feinster Handarbeit restauriert. Die 600 Quadratmeter Decke wurden dabei Schicht für Schicht abgetragen – manchmal mechanisch mit winzigen Hämmern und Skalpellen oder in manchen Bereichen auch durch chemische Lösung. Anschließend wurde die bestehende Substanz gefestigt und Fehlendes ersetzt. „Manche der Stuckdecken werden Kilian Pittner bzw. seinem Sohn Josef zugeschrieben. Sie sollen um 1740 entstanden sein. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, werden die Arbeiten laufend mit dem Bundesdenkmalamt Klagenfurt abgestimmt. Wir denken derzeit darüber nach, die Wohnung und die Ballsäle langfristig für Veranstaltungen und Schulungen zu nützen“, so Stockbauer. Bis Ende des Jahres werden die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen sein.

Die BKS als Kunst- und Kulturförderer

Seit mehreren Jahren unterstützt die BKS Bank auch den „Carinthischen Sommer“, die „Tage der deutschsprachigen Literatur“ und zeitgenössische österreichische Künstler. Mit der Öffnung des Palais Christallnig trägt die Bank auch zur viel gewünschten Belebung der Innenstadt bei.

Fotorechte: Gernot Gleiss