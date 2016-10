Sehr gute Ernte im Weingarten der KTS!

Katastrophales Weinjahr 2016 in Österreich!

Nach dem Motto „Heiliger St. Urban, danke für die reiche Ernte“, begannen die angehenden Sommelières und Sommeliers der Klasse 4 BT am Freitag, den 30. September 2016 im Weingarten „Ried Sonnacker“ der Kärntner Tourismusschule mit der Weinlese 2016.

Der Wetterverlauf im heurigen Weinjahr begann Ende April mit einem verheerenden Frost mit Tiefsttemperaturen von minus 8 Grad Celsius. Viele Weinbaugebiete in Österreich und auch in Kärnten erlitten einen Ernteausfall von bis zu 80 – 100%! „Es war ein überaus turbulentes Jahr 2016. Gott sei Dank wird unser Weingarten von unserem Schulgebäude perfekt geschützt, sodass wir auch in diesem Jahr mit einer sehr guten Qualität und auch Quantität aufzeigen können“, berichtet Josef Trieb BEd, der Verantwortliche für das Projekt Weingarten KTS! Dennoch war die Weingartenpflege im Sommer aufgrund des wechselhaften Wetters sehr mühsam und aufwendig!

Herzlichen Dank an unsere Partner der Landwirtschaftlichen Fachschule Stiegerhof mit Ing. FOL Volkmar Scheriau für die fachliche Unterstützung, vor allem in der Weinbereitung!

Kennzahlen unseres KTS – Weingartens:

70 Rebstöcke der Sorte „Roesler“ (Rote Rebsorte, Neuzüchtung aus Blauer Zweigelt und Blaufränkisch) Alter der Rebstöcke: 11 Jahre 160 Rebstöcke der Sorte „Blauer Zweigelt“ Alter der Rebstöcke: 7 Jahre 3 Rebstöcke „Blauer Kölner“ der berühmten „Stara Trta“ (Älteste Rebe der Welt aus Marburg)

Wir freuen uns schon auf den „Servus, Srečno, Ciao 2015“, zubereitet von Josef Blüml und den „Blauen Zweigelt 2015“, zubereitet von Alexander Egger, den man demnächst in unserem Schulrestaurant verkosten kann.

