Sprachzertifikate für Kärntner Schüler

Sprachenfit in die Zukunft: 380 Jugendliche aus insgesamt 26 Schulen haben sich in diesem Jahr das begehrte Cambridge-Zertifikat gesichert. Reading, Listening und Writing werden in den zweitägigen Prüfungen abgeprüft.

Die Cambridge-English-Zertifikate First (First Certificate in English) und Advanced (Certificate in Advanced English) sowie das Business English Certificate (BEC) Vantage werden von vielen Arbeitgebern als Nachweis hoher sprachlicher Kompetenz angesehen. Kein Wunder, dass sich jährlich mehr als vier Millionen Kandidaten aus über 135 Ländern der Herausforderung stellen und ihre sprachliche Kompetenz unter Beweis stellen.

WK-Vizepräsidentin Sylvia Gstättner und WIFI-Geschäftsführer Mag. Andreas Görgei freuten sich, in diesem Jahr 380 Schülern mit dem internationalen Cambridge-Zertifikat auszeichnen zu dürfen.

Fotorechte: WIFI/fritzpress