Staatsmeisterschaften für Tourismusberufe sind entschieden

Kärntens Young-Stars zeigten von 6. bis 8. Oktober gewohnt starke Leistungen auf den österreichischen Staatsmeisterschaften für Tourismusberufe in Obertrum/Salzburg. Beim Check des fachlichen Könnens in den Bereichen Küche, Service und Rezeption schnitten die Nachwuchstouristiker vom Süden Österreichs mit Top-Ergebnissen ab.

Tourismus ist in Österreich unumstritten einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren. Speziell Kärntens Gastronomie-Betriebe profitieren davon. Sie überzeugen ihre Gäste nicht nur mit hochwertigen Angeboten, sondern auch mit erstklassig geschultem Personal. Die motivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Österreichischen Staatsmeisterschaften haben längst das Potenzial einer Tourismuskarriere erkannt und springen auf den Erfolgszug auf. Teamgeist, Fachwissen und Freundlichkeit überzeugten die Jury und sicherten einige der begehrten Stockerl-Plätze.

Der Tourismusnachwuchs ging sowohl in Bundesländer-Teams als auch in Einzelwertungen an den Start. Mit einem hohen Maß an Professionalität profilierten sich auch die Kärnter Teilnehmer. Davon zeigte sich auch WK-Fachgruppenobmann Sigismund E. Moerisch begeistert: „Die Leistungen der Teilnehmer sind beeindruckend. Alle gestellten Aufgaben wurden äußerst fachkundig und eifrig gelöst.“

Medaillenregen

Österreichweit belegte das Kärnten-Team einen hervorragenden vierten Platz. In den Einzelwertungen holten die Jungtouristiker insgesamt neun Medaillen. Dieses Ergebnis spiegelt die hohe Leistungsbereitschaft und Kompetenz der Kärntner Tourismuslehrlinge wider.

Fotorechte: WKO/kolarik fotografie