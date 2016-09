TEDx Konferenz bringt neue Ideen

Die ínteraktive Veranstaltung TEDx ging zum vierten Mal in Klagenfurt über die Bühne und lockte rund 350 Gäste. Das Ziel der Organisatoren: Mehr Mut und Veränderungswillen in unserer Gesellschaft generieren. 15 internationale Sprecher begeisterten in ihren TedTalks.

TED steht für Technology, Entertainment & Design. Persönlichkeiten aus verschiedensten Bereichen werden eingeladen, ihre Geschichten zu präsentieren, die zum Nachdenken und Handeln anregen. In Klagenfurt fand dieser Event am 19. September statt. Ob Flüchtlingshelfer oder Universitätsprofessor, Entertainer oder Forscher – die Mischung macht die Tedex Veranstaltungen, die weltweit etabliert sind, aus. “Es ist genau diese Mischung an Themen und Sprechern, die die TEDx zu mehr machen als einer gewöhnlichen Konferenz”, weiß Marko Haschej, Kurator der TEDxKlagenfurt. „Wir brauchen Mut und frisches, offenes Denken, speziell in Kärnten.“

Spannendes Programm

Für besondere Gänsehautmomente sorgte in diesem Jahr Dergin Tokmak aka Stix. Der deutsche Krückenakrobat riss die Gäste zu Standing Ovations hin. Daneben präsentierten unter dem Motto #DISRUPTyou unter anderem der Kanadier Rick Genest aka Zombie Boy, ganzkörpertätowiertes Model, Wirtschaftsprofessor Guy Standing, Vertreter des uneingeschränkten Grundeinkommens, die ARTivistin Milo Moiré oder Astrophysikerin Katja Poppenhaeger ihre Ideen.

Würdiger Schlusspfiff

Den Abschluss des intensiven Ideen-Tages stellte die After Show Party dar, an dem alle Gäste im Künstlerhaus zu den Klängen der Electric-Swing-Combo “Kiss Me Yesterday” die Geschehnisse des Tages noch einmal Revue passieren ließen.

Fotorechte: TEDxKlagenfurt/Jürgen Jauth