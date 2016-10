VON DER RENNSTRECKE AUF DIE STRASSE

In welche Richtung bewegt sich die Zukunft des Autos?

Meiner Meinung nach geht der Trend stark in Richtung Elektroautos. Auch autonomes Fahren ist eine Entwicklung, die sich in Zukunft noch etablieren wird. Die Digitalisierung wird sich auch auf unsere Fahrzeuge auswirken. Benzin- und Dieselmotoren werden aber die nächsten 20 Jahre bestimmt noch die Oberhand am Automarkt behalten.

Was sind die neuesten Innovationen von Porsche in Hinblick auf die Zukunft? Die neusten Entwicklungen gehen alle in Richtung Elektro. Mission E – ein neuer Sportwagen, der innerhalb von zehn bis 20 Minuten voll aufgeladen werden kann, mit einer Reichweite von 500 km und einer Beschleunigung von 3,5 Sekunden auf 100 km, kombiniert mit einzigartiger Optik. Voraussichtlich wird der Mission E 2020 auf den Markt kommen.

„Porsche geht mit der Zeit – erfüllt die Wünsche seiner

Kunden, aber die Seele bleibt immer die Gleiche.“