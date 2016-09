Die erste Adresse für Betreuung und Pflege

Seit mehr als zwanzig Jahren steht der Name „Wie daham…“ für erstklassige Betreuung und Pflege auf höchstem Niveau. Die von KommR Otto Scheiflinger ins Leben gerufenen Senioren- und Pflegezentren in Kärnten, der Steiermark und Wien setzen in Architektur, Wohnkomfort, Ambiente und Pflegequalität neue Maßstäbe. Dem Unternehmen, das österreichweit als Spezialist in Sachen Demenzbetreuung gilt, wurde nun sogar eine eigene Hymne gewidmet!

Dem Anspruch, älteren Menschen ein behagliches Zuhause zu schaffen, in dem sie ein Gefühl von Heimat, Geborgenheit und Sicherheit verspüren, werden die „Wie daham…“ Senioren- und Pflegezentren mehr als gerecht. Seit 1993 das erste Kapitel der Erfolgsgeschichte aufgeschlagen wurde, ist die „Wie daham…“-Familie kontinuierlich gewachsen und umfasst österreichweit bereits zehn Häuser. Das mit viel Herz, Umsicht und Weitblick geführte private Unternehmen schafft nicht nur ein behagliches Zuhause für 1.200 Senioren, sondern auch ideale Rahmenbedingungen für rund 900 Beschäftigte.

Das Credo des Unternehmens – „In der Pflege nur das Beste!“ – verweist bereits auf die besondere Betreuungsphilosophie, die in den Senioren- und Pflegezentren in Kärnten, der Steiermark und Wien gelebt wird. Garant für erstklassige Betreuung und Pflege auf höchstem Niveau, für die der Name Scheiflinger seit mehr als zwei Jahrzehnten bürgt, sind auch die bestens qualifizierten, motivierten Mitarbeiter, bei denen sich die Senioren in den besten Händen wissen.

Ein Zuhause zum Wohlfühlen

Die „Wie daham…“ Senioren- und Pflegezentren überzeugen nicht nur mit einem individuellen, auf jeden einzelnen Bewohner abgestimmten Pflege- und Betreuungsangebot, sondern zeichnen sich auch durch ein unvergleichliches Wohnambiente aus.

Die schönen Anlagen, die harmonisch in die Landschaft eingebettet sind, beeindrucken durch ein edles und gepflegtes Erscheinungsbild. Die hochwertig ausgestatteten Wohn- und Aufenthaltsräume sowie die Möglichkeit, kleinere Einrichtungsgegenstände für sein Zimmer von zu Hause mitzubringen, schaffen eine heimelige Atmosphäre.

Otto Scheiflinger „Als ich vor gut 23 Jahren beschlossen habe, mich dem Thema Pflege zu widmen, war es mein Bestreben, Pflegeeinrichtungen zu schaffen, bei denen ich keine Sorge hätte, dort auch meine eigenen Eltern betreuen zu lassen.“ Kernkompetenz Demenzbetreuung

Ebenso wie im Hinblick auf die herausragende Qualität hat sich „Wie daham…“ auch als Spezialist in Sachen Demenzbetreuung einen Namen gemacht. Um dementen Personen ein liebevolles Umfeld zu bieten und in besonderem Maße auf ihre Bedürfnisse sowie persönlichen Lebensgeschichten einzugehen, wurden bei „Wie daham…“ eigene Memory-Gruppen etabliert, die nach dem neuesten Stand der Wissenschaft geleitet werden. Um noch spezifischer auf das Krankheitsbild reagieren sowie Präventivmaßnahmen setzen zu können, gibt es eine enge Zusammenarbeit mit dem Institut für Alternsforschung der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Darüber hinaus pflegt „Wie daham…“ auch eine gute Kooperation mit dem renommierten österreichischen Pflegewissenschaftler Prof. Erwin Böhm.

Eine Hymne für „Wie daham…“

Das höchste Ziel von „Wie daham…“ ist die Zufriedenheit von Bewohnern und Angehörigen, der mittels unterschiedlicher Formen Ausdruck verliehen wird. In einer der schönsten Sprachen der Welt wurde nun ein Loblied auf das „Wie daham…“ Pflegezentrum Judenburg-Murdorf, dem im Jahr 2010 das „Erwin-Böhm-Zertifikat“ verliehen wurde, geschrieben. Und das im wörtlichen Sinne, wurde doch zu Ehren des Hauses und seinem Team die „Wie daham… Murdorf Hymne“ komponiert. Text und Melodie stammen aus der Feder von Christian Bischoff, dessen Schwiegermutter in besungener Institution lebt und für den es eine „tolle Erfahrung“ war, „ein Musikprojekt umzusetzen, welches das Leben der Bewohner im Pflegezentrum Murdorf auszugsweise zu beschreiben versucht“. Von dem Musikstück, das seit der erstmaligen Präsentation bei allen Festivitäten im Haus erklingt, wurde sogar eine CD aufgenommen!

Fotorechte: Privat/KK