„Zauber der Monturen“ in der Herzogstadt

Am 2.September .2016 fand auf der Burg Taggenbrunn anlässlich des diesjährigen Generalrapportes der europäischen militärischen Traditionsgruppen (uewhg.eu) ein Empfang durch die Stadt St. Veit/Glan und der Gesellschaft der Gendarmerie- u. Polizeifreunde statt.

An die 200 Teilnehmer des 4tägigen Treffens alter monarchistischer Gardisten aus 10 Nationen sowie zahlreiche geladene Ehrengäste nahmen bei diesem Meet&Greet an einem der schönsten Locations in Kärnten teil. Dass dazu totales Kaiserwetter herrschte, war das Tüpfelchen auf dem I dieses Abends. Musikalische Botschafter Kärntner Folklore waren die Mitglieder der Gruppe Wörthersee-Klang aus Pörtschach/See.

Bei dieser Veranstaltung, die vom Präsidenten der Union der Traditionsverbände GenMjr i.Tr. H.Eberl gemeinsam mit Generalsekretär Obstlt R.Hribernig eröffnet wurde, erhielten für besondere Verdienste um diesen Generalrapport in der Herzogstadt der MilKdt von Kärnten Brigadier W.Gitschthaler, die LPD-HR Mag. M.Kohlweiss, sowie der Obmann der Khevenhüllerkapelle Dr. Pickelsberger und der Kapellmeister Martin Irrasch (Polizeiorchester) Ehrengeschenke überreicht. Unter den vielen Gästen wurden ua. gesichtet: 2. Landtagspräsident R.Schober, Gend-Polfreunde Präs. P.Bodner, Vize Donau-LD E. Dovjak, HonKonsul Ing. S.Prugger, Heimatwerk-Doyenne I.Mairitsch, ÖWD-Direktorin Mag. M.Riedl, Rot-Kreuz GF Mag. I.Mostecky, Soko-Hypo Chef Oberst B.Gaber, GESA-Chefin Renate Sandhofer, die Bundesheeroffiziere Oberst H.Gruze und Pionier-Major M.Wallner, Landesschützenobmann M. Berger, KLM-Obmann Dr. H.Schinnerl, HonKopnmsul S.Prugger, Polizei-Hofrat Mag. H.Schiestl, Polizeioberrat Mag. A.Lukmann, die St. Veiter BPK-Chefin Hauptmann Puffing, uvam.

Gardedefilé

Am Samstag 3. September fand dann auf dem Hauptplatz von ST. Veit/Glan ein großes Gardedefilé statt, an dem ca. 300 uniformierte Gardisten aus den teilnehmenden Nationen und aus Kärnten teilnahmen. Ca. 1500 Zuschauer säumten den Paradeweg vom Fuchspalast zum Hauptplatz, wo dann als Höhepunkt der Große Österreichische Zapfenstreich aufgeführt wurde. Langanhaltender Applaus belohnte die Musiker der Khevenhüller und der Polizeimusik Kärnten mit der Stabführung von Martin Irrasch. Danach gab es auf dem Hauptplatz eine Gratisausspeisung für die Gardisten und Musiker, wobei sich auch viele interessierte Bürger mit den Uniformträgern unterhalten konnten.

Bilder: fredyB