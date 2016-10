Am 05. Oktober 2016 fand zum 3. Mal die exklusive Veranstaltung zu Leadership mit Hon.Prof.Dr. Manfred Winterheller statt. Die ausverkaufte Abendveranstaltung holte Unternehmer und ihre Teams aus ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz zusammen. „Das wichtigste Kapital einer Firma sind die Mitarbeiter – deren Freude an der Arbeit, ihre Kreativität und Kompetenz“, so Dr. Winterheller. Chefs müssen für ihr Team sorgen, damit die sich um die eigentliche Arbeit kümmern können. Und nur zufriedene Mitarbeiter können den Kunden an Produkte und das Unternehmen binden. Die hochkarätige Veranstaltung wurde von den 400 Gästen mit begeistertem Applaus gewürdigt, bevor man in den schönen Räumlichkeiten des Casineums Velden den Abend ausklingen ließ. www.start-living.com

Fotorechte: Winterheller