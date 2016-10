ZWOELFSTERN.concept store eröffnet am Alten Platz

Am Samstag, dem 15. Oktober 2016, ist es soweit: der trendy Shop zwoelfstern.concept store öffnet seine Pforten am Alten Platz in der Klagenfurter Innenstadt. Die bekannte Kindermodelinie suestar.designed with passion macht damit erstmals gemeinsame Sache mit dem bekannten Recycling-Lable wienzwoelf.

Der zwölfte Wiener Gemeindebezirk – Wien Meidling, nicht nur bekannt für seinen Schmäh, sondern mit der Taschen- und Accesoires-Marke wienzwoelf auch für urbane trendige Produkte. Top für die Umwelt: alle Verkaufsartikel sind großteils aus recycelten Materialien. Aus alten Seesäcken, gebrauchten Fallschirmen, recycelten Werbeplanen, Feuerwehrschläuchen, wasserabweisenden Wollfilzen, Nieten und Karabinern zaubert das Wiener Team Unikate mit einzigartiger Optik. Funktioalität, Optik und Langlebigkeit gehen dabei Hand in Hand.

Auch das Kärntner Unternehmen suestar.designed with passion weiß: Qualität vor Quantität. Die limittierten Kollektionen modischer Kinderkleidung und Accessoires, die in Laibach aus hochwertiger Baumwolle hergestellt werden, sind bereits weit über die Grenzen des südlichsten Bundeslandes hinaus bekannt. Jährlich werden zwei Linien vorgestellt, spezielle Themen-Kollektionen wie zum Beispiel zu Weihnachten komplettieren das Angebot.

Gemeinsam mit dem österreichischen Label wienzwoelf wurde in den letzten Wochen an einem Shop-Konzept gearbeitet, mit dem Designliebhaber jeden Alters begeistert werden sollen – der ZWOELFSTERN.concept store ist geboren.

Tipp: Die neue suestar-Winterkollektion VINTAGE SUPERHEROES wird noch im Oktober an die Vertriebspartner ausgeliefert und ist natürlich auch im neuen Shop am Alten Platz erhältlich.

Fotorechte: Zwoelfstern.concept store